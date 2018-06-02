Мурманчан зовут принять участие в поисках ручной змеи

МУРМАНСК/2 июня/ БИ-ПОРТ – Социальные сети буквально взорвало объявление о пропавшей в Мурманске змее. Хозяйка сообщает, что пресмыкающееся уползло в районе улиц Старостина-Маклакова.
«Амурский полоз, змея не ядовитая, ручная, - сообщается в объявлении, размещенном в популярных сообществах. – Пару дней назад была замечена возле домов на Маклакова 3,4».
По информации хозяйки, длина змеи около метра и сорока сантиметров. Жителям города предлагается поймать пресмыкающееся и вернуть за вознаграждение. Владелица беглянки пишет, что очень переживает и ждет новостей.