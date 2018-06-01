Мурманск может стать важным пунктом войны между НАТО и Россией

02 Июня 2018 года, 11:32

МУРМАНСК/2 июня/ БИ-ПОРТ – Шведский институт тотальной обороны опубликовал возможный сценарий войны НАТО и России, который активно обсуждают норвежские СМИ. В частности, издание VG сообщает, что, по прогнозам аналитиков, у Москвы при таком развитии событий уйдет трое суток на «завоевание» Эстонии, Латвии и Литвы.

«Прибалтика, вне всякого сомнения, станет наиболее вероятной целью российского вторжения, но у Москвы есть и другие потенциальные мишени на Западе», – пишет издание со ссылкой на шведский доклад.

Норвежские журналисты обращают внимание, что поскольку у России есть возможность глубокого проникновения в воды вокруг Северной Норвегии, она может нарушить морское сообщение между странами Запада. Это позволит укрепить оборону собственных военно-морских баз в районе Мурманска.