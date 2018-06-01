Медведь напугал кировчанок, гулявших с собаками

02 Июня 2018 года, 12:34

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ - Две жительницы Кировска еле убежали от медведя, с которым столкнулись в районе десятого километра коашвинской дороги. Когда появился косолапый, женщины выгуливали собак. Медведь оказался рядом с ними неожиданно.

«Тут за спиной подруги метрах в семи проносится огромная коричневая туша с лапищами, сопя и ломая кусты, — цитирует одну из женщин кировско-апатитский интернет-ресурс ОпенТаун. — Ступор и дикий ужас. Я смогла только сказать «бежим»! И мы бежали эти 700 метров в диком ужасе, поворот за поворотом в надежде увидеть наши машины».

К счастью, больше медведь к женщинам не приблизился. Возможно, его испугали собаки.