В правительстве Мурманской области обсудили электроснабжение Териберки

02 Июня 2018 года, 13:41

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – В правительстве Мурманской области состоялось заседание межведомственной комиссии по обеспечению надёжного электроснабжения и консолидации электросетевого комплекса региона. Его провел заместитель губернатора Евгений Никора.

«На заседании рассматривались вопросы обеспечения надёжного электроснабжения посёлка Териберка, а также выполнения ПАО «МРСК Северо-Запада» мероприятий по проектированию и строительству нового электросетевого хозяйства в Териберке», - сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Также собравшиеся обсудили вопросы консолидации объектов электросетевого имущества на балансе ПАО «МРСК Северо-Запада».

Кроме того, участники заседания обратили внимание на необходимость внесения изменений в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада «Колэнерго». Речь, в частности, шла о мероприятиях, связанных с обеспечением надежности электроснабжения потребителей региона.