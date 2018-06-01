В Североморске стартовал профсоюзный авто-мотопробег к юбилею флота

МУРМАНСК/2 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Североморске стартовал третий профсоюзный авто-мотопробег. Мероприятие приурочено к 285-летию Северного Флота, которое отмечалось вчера. Участие в авто-мотопробеге приняли 25 машин и 3 мотоцикла.
Северянам предстоит побывать в пяти знаковых для военной истории Заполярья местах. Они возложат цветы и венки к подножиям мемориалов боевой славы. Маршрут акции в этом году - Североморск – Сафоново – Мурманск– Мишуково– Полярный – Мурманск. Затем участники возвращаются в Североморск.
Организатором авто-мотопробега стала Североморская городская организация профсоюза гражданского персонала Вооруженных сил России.