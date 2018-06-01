В Мурманской области отремонтируют 45 километров региональных автодорог

02 Июня 2018 года, 15:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/2 июня/ БИ-ПОРТ – В Заполярье стартовали дорожные ремонты. Планируется привести в порядок 45 километров региональных автодорог. Работы проведут на 11 самых проблемных участках.

Их список был сформирован с помощью депутатов областной думы, органов местного самоуправления, УГИБДД по Мурманской области и по результатам технического обследования дорог.

Планируется, что на дорожные ремонты в этом году будет потрачено 377,3 миллиона рублей. Основная часть контрактов уже заключена. Остальные будут подписаны после корректировки областного бюджета. Работы уже начаты на автомобильной дороге Оленегорск – Ловозеро. Здесь проводится восстановление дорожного покрытия. Продолжается капитальный ремонт автодороги Умба – Варзуга и установка наружного электроосвещения дороги Мишуково – Снежногорск.