Исполняющий обязанности начальника полиции Мурманской области заработал больше своего предшественника

02 Июня 2018 года, 16:35

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – На сайте министерства внутренних дел размещены декларации о доходах и имуществе сотрудников за прошлый год. В них есть информация, в том числе, о бывшем и нынешнем руководителях УМВД по Мурманской области. Экс-глава полиции региона Игорь Баталов, лишившийся должности в мае, заработал за 2017-й год 3,4 миллиона рублей, а также владеет квартирой площадью почти в 100 квадратных метров и автомобилем LEXUS. Возглавляющий же УМВД сейчас руководитель следственного управления Руслан Ялалов заработал 3,8 миллиона рублей. Кроме того, он имеет земельный участок площадью в 1400 квадратных метров, жилой дом, доли в двух квартирах и снегоболотоход.