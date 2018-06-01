Северяне обсуждают «Мусорное гетто» в Териберке

02 Июня 2018 года, 17:23

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – Деятельность недавно ославившего Мурманск на всю страну как «мусорное гетто» московского блогера Ильи Варламова, судя по всему, не дает покоя кое-кому из северян. Напомним, столичный гость, побывав в заполярной столице, выложил в сеть скандальное видео грязных окраин города с обвинениями в адрес чиновников. http://www.b-port.com/news/item/214581.html В этот раз в одном из популярных социальных сообществ появились шокирующие фотографии, снятые, по словам автора поста, в Териберке. На них вся территория завалена мусором.

«В первый раз в Териберке, - пишет автор поста. Просто в шоке. Это в 200 метрах от Баренцева моря. Варламов прав, ой прав! Просто жесть. Вонища к тому же страшная». Подписчики активно обсуждают фото. Одни предполагают, что они сняты на местной свалке, другие, что это вообще не Териберка, но есть и те, кто подтверждает, что там так грязно.