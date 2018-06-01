В Мурманске опрессовки на центральной ТЭЦ пока не будет

02 Июня 2018 года, 18:26

МУРМАНСК/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – Из-за продолжительного отопительного сезона в ближайшее время не будет опрессовки на Центральной ТЭЦ. Остановка источников тепла проводится ежегодно. В прошлом году опрессовки должны были проходить с 5 по 9 июня.

Однако из-за холодной погоды их отменили. В этом году администрация Мурманска продлила отопительный сезон.

«Опрессовка на Центральной ТЭЦ будет сдвинута с 4 июня на более поздний срок», - сообщает пресс-служба ТГК.

Новый срок работ будет определен совместно с администрацией Мурманска.