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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске окрестности пятой детской поликлиники завалили использованными бахилами
 
 
 
 
03 Июня 2018 года, 07:56

В Мурманске окрестности пятой детской поликлиники завалили использованными бахилами


МУРМАНСК/3 июня/ БИ-ПОРТ –  В одном из популярных мурманских сообществ в социальных сетях появилось видео окрестностей пятой детской поликлиники. Территория буквально засыпана мусором и большим количеством использованных бахил.

«Надоели персонал, да и посетители детской поликлиники № 5 в Мурманске, - пишет автор видео. - Почему по всему микрорайону всю зиму валяются использованные бахилы? Весной так вообще, бахилы всплывают в мощнейшем изобилии». 

Подписчики не понимают, есть ли в поликлинике вообще урны для мусора. Кроме того, складывается такое впечатление, что все пациенты вспоминают, что нужно снять бахилы только на улице. 

«Неужели родители не могут научить детей не выбрасывать мусор на улице?», - задаются вопросом в сообществе.

 
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