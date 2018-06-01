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ЧП в Апатитах. Сегодня днем из окна квартиры на четвертом этаже выпал годовалый ребенок
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Патриарх Кирилл наградил орденом епископа Североморского и Умбского Митрофана
 
 
 
 
03 Июня 2018 года, 08:00

Патриарх Кирилл наградил орденом епископа Североморского и Умбского Митрофана


СЕВЕРОМОРСК/3 июня/ БИ-ПОРТ – Епископ Североморский и Умбский Митрофан был удостоен ордена Серафима Саровского(III степени). Эту награду ему присвоил  Патриарх Московский и всея Руси  Кирилл в честь 65-летнего юбилея главы епархии. 

«Управляя ныне Североморской епархией, Вы стремитесь просвещать современников светом Евангелия и держаться «истинного слова, согласного с учением», - говорится в письме Патриарха. - Наряду с воздвижением новых храмов и созиданием крепких православных общин Вы имеете особое попечение о защитниках нашего Отечества, несущих военную службы в непростых условиях Крайнего Севера России».

Глава РПЦ  также пожелал епископу крепости телесных и душевных сил.

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