Патриарх Кирилл наградил орденом епископа Североморского и Умбского Митрофана

03 Июня 2018 года, 08:00

СЕВЕРОМОРСК/3 июня/ БИ-ПОРТ – Епископ Североморский и Умбский Митрофан был удостоен ордена Серафима Саровского(III степени). Эту награду ему присвоил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в честь 65-летнего юбилея главы епархии.

«Управляя ныне Североморской епархией, Вы стремитесь просвещать современников светом Евангелия и держаться «истинного слова, согласного с учением», - говорится в письме Патриарха. - Наряду с воздвижением новых храмов и созиданием крепких православных общин Вы имеете особое попечение о защитниках нашего Отечества, несущих военную службы в непростых условиях Крайнего Севера России».

Глава РПЦ также пожелал епископу крепости телесных и душевных сил.