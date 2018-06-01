Туристов на дороге в Териберку встречает «автоледи в босоножках»

03 Июня 2018 года, 11:07

ТЕРИБЕРКА/3 июня/ БИ-ПОРТ – На дороге в Териберку появился необычный арт-объект. Кому-то в голову пришло поставить практически памятник женщине за рулем. Из старых конструкций брошенных машин, в том числе откуда-то затесавшегося спортивного капота, собран автомобиль, у которого есть даже блатной номер из трех одинаковых цифр. А у «дамы» имеются не только солнечные очки, но даже голубые босоножки на «ногах».

«Вот такая "автоледи " сидит и чего-то ждет у дороги на Териберку», - пишет в социальных сетях опубликовавший фото «дамы» мурманчанин Петр Новиков.

В комментариях к фото пользователи гадают, кому пришло в голову сделать подобное.