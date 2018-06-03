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Главная » НОВОСТИ » Возобновлены прямые рейсы из Калининграда в Мурманск и обратно
 
 
 
 
03 Июня 2018 года, 12:09

Возобновлены прямые рейсы из Калининграда в Мурманск и обратно


МУРМАНСК/3 июня/ БИ-ПОРТ –  Авиакомпания «Нордавиа» возобновила с первого июня прямые регулярные рейсы по маршрутам  Калининград – Мурманск и Калининград - Архангельск.

Рейсы из Калининграда в Мурманск и обратно будут выполняться до восьмого сентября один раз в неделю по субботам. А с 12-го июня по 29 августа рейсы в Мурманск будут выполняться два раза в неделю  -  в среду и субботу.  

Вылеты из Калининграда в Архангельск будут выполняться с первого июня до седьмого сентября по пятницам.  А с 18 июня их станет два – по понедельникам и пятницам. 
Полеты будут выполняться на самолетах Boeing-735.

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