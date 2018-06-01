В Мурманск едет на коне китайский путешественник

03 Июня 2018 года, 14:10

МУРМАНСК/3 июня/ БИ-ПОРТ – Китайский путешественник Цзин Ли планирует в ближайшее время добраться до Мурманска. В обычной жизни он работает управляющим конюшней в Подмосковье и преподает родной язык. В этом году Цзин Ли решил совершить одиночный конный поход по населенным пунктам, в которых планируют провести мундиаль. В России китаец живет с 80-х годов прошлого века, когда он женился на русской женщине. Цзин Ли очень любит лошадей, поэтому избрал такой необычный способ путешествия. Он уже посетил Волгорад, Сочи и Ростов, а затем отправится в Самару, Нижний Новгород и Петербург. Несмотря на то, что в заполярной столице футбольные соревнования не проводятся, китаец именно здесь решил завершить путешествие.