04 Июня 2018 года, 08:55

СЕВЕРОМОРСК/ 4 июня/ БИ-ПОРТ – В штабе Северного флота открылся спортивный комплекс. С его появлением военнослужащие управления и штаба Северного флота получили возможность поддерживать и улучшать свою физическую форму в шаговой доступности от места исполнения своих служебных обязанностей.

Спортивный комплекс оборудован в цокольном этаже основного здания штаба Северного флота. В нескольких отремонтированных помещениях разместились тренажерный зал с современным спортивным инвентарём, зал для игровых видов спорта, комфортабельные раздевалки, душевые, комната отдыха.

Посещать комплекс можно будет с 6 утра до 9 вечера, а по выходным с 7 утра до 5 вечера. В соответствии с регламентом служебного времени им смогут воспользоваться все желающие в часы, отведенные для занятий по физической подготовке, или в свободное от исполнения служебных обязанностей время.