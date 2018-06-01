Мурманчан приглашают поддержать акцию и принять участие в памятной церемонии

04 Июня 2018 года, 10:00

МУРМАНСК/ 4 июня/ БИ-ПОРТ — 22 июня 2018 года в п. Старая Титовка, Кольского района, Мурманской области состоится торжественная церемония, посвященная «Дню памяти и скорби». Благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат запланировано у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа». С каждым годом ветеранов становится все меньше, а, значит, число тех, кто испытал на себе весь ужас войны и мог бы рассказать молодым поколениям о событиях страшного прошлого, практически не осталось. Нет ни одной семьи, кого бы не коснулась боль утраты, будь то душевные травмы, тяжелые раны или потеря близких. Пройдя весь путь создания мемориала памяти погибших героев, от его идеи до воплощения, мы хотим показать почетным ветеранам, что никто не забыт, ничто не забыто. Выразить им благодарность, создав необходимые условия пребывания на церемонии, а также собрать денежные средства на подарки для ветеранов. Часть средств на проведение мероприятия у организаторов имеется, однако на транспорт, питание участников митинга, а также на подарки для ветеранов средств не хватает.

Нужны волонтеры! Организаторы будут рады любой помощи! Сбор средств организован в группе в «Вконтакте».