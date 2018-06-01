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Мурманский комитет по образованию недополучил 1,7 миллиона рублей на питание детей в оздоровительных лагерях
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманчан приглашают поддержать акцию и принять участие в памятной церемонии
 
 
 
 
04 Июня 2018 года, 10:00

Мурманчан приглашают поддержать акцию и принять участие в памятной церемонии


МУРМАНСК/ 4 июня/ БИ-ПОРТ — 22 июня 2018 года в п. Старая Титовка, Кольского района, Мурманской области состоится торжественная церемония, посвященная «Дню памяти и скорби». Благотворительная акция, возложение цветов и почтение памяти солдат запланировано у мемориального комплекса «Защитникам Титовского рубежа». С каждым годом ветеранов становится все меньше, а, значит, число тех, кто испытал на себе весь ужас войны и мог бы рассказать молодым поколениям о событиях страшного прошлого, практически не осталось. Нет ни одной семьи, кого бы не коснулась боль утраты, будь то душевные травмы, тяжелые раны или потеря близких. Пройдя весь путь создания мемориала памяти погибших героев, от его идеи до воплощения, мы хотим показать почетным ветеранам, что никто не забыт, ничто не забыто. Выразить им благодарность, создав необходимые условия пребывания на церемонии, а также собрать денежные средства на подарки для ветеранов. Часть средств на проведение мероприятия у организаторов имеется, однако на транспорт, питание участников митинга, а также на подарки для ветеранов средств не хватает.

Нужны волонтеры! Организаторы будут рады любой помощи! Сбор средств организован в группе в «Вконтакте».

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