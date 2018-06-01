Погрузитесь в мир чудес с Mastercard и ВБРР

04 Июня 2018 года, 10:47

РОССИЯ/ 4 июня/ БИ-ПОРТ - Акция Всероссийского банка развития регионов в партнерстве с Mastercard® и CIRQUE DU SOLEIL® среди держателей банковских карт Mastercard, выпущенных АО «ВБРР».

Участникам акции предоставляется возможность получить в подарок: два билета на шоу OVO CIRQUE DU SOLEIL® 28 июля 2018г. в г.Сочи и подарочный сертификат на предоставление тура в г.Сочи на сумму 50 000 рублей.

Чтобы стать участником акции необходимо:

являться держателем основной действующей карты Mastercard Банка ВБРР

совершить в период с 1.06.18 по 30.06.18 не менее 5 операций по безналичной оплате товаров или услуг на сумму от 1 000 рублей за одну операцию по карте Mastercard ВБРР.

При оплате картой Mastercard билетов CIRQUE DU SOLEIL® на сайте www.cds.ru предоставляется скидка 5%!

Сроки проведения акции:

01 - 30 июня 2018 (вкл.) - оплата покупок по карте Mastercard ВБРР

02 - 11 июля 2018 (вкл.) - определение победителей

12 - 24 июля 2018 (вкл.) - награждение победителей

28 июля 2018 - шоу OVO CIRQUE DU SOLEIL®

Оплачивайте покупки картой Mastercard и получите шанс отправиться в Сочи на шоу OVO CIRQUE DU SOLEIL®!

Подробная информация об организаторе акции, условиях ее проведения, наименовании и количестве подарков по результатам ее проведения, сроках, месте и порядке их получения на сайте.