Мурманский рыбный порт отметил 84 день рождения

МУРМАНСК/ 4 июня/ БИ-ПОРТ - Мурманский морской рыбный порт отметил 84-летие. Предприятие было образовано 3 июня 1934 года на базе Госрыбпромтреста «Мурманрыба».
Собрание коллектива прошло в актовом зале управления порта в канун дня рождения. Всего различных наград были удостоен 41 сотрудник порта. Трём работникам было присвоено звание «Ветеран Мурманского морского рыбного порта», пять человек были отмечены знаком «Почётный портовик», благодарственным письмом Мурманской областной Думы награждены девть сотрудников порта. Письма благодарности от мэра Мурманска получили шесть человек ещё 18 человек получили благодарственные письма от управлящего Мурманским морским рыбным портом.