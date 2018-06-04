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Главная » НОВОСТИ » Ледокольный буксир «Надым» вышел в направлении Мурманска
 
 
 
 
04 Июня 2018 года, 14:20

Ледокольный буксир «Надым» вышел в направлении Мурманска


НОВОРОССИЙСК/ 4 июня/ БИ-ПОРТ — Ледокольный буксир «Надым» вышел из Новороссийска в направлении порта Мурманск. Прибытие судна на базу Росатомфлота ожидается в третьей декаде июня. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Атомфлота.

«В рамках проекта «Портофлот» уже построены буксиры «Пур», «Тамбей» и «Юрибей», - говорит первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Эти суда отлично зарекомендовали себя в порту Сабетта. Не сомневаемся, что буксир «Надым» будет столь же эффективен.

Многоцелевой морской портовый буксир «Надым» проекта «Т3687» имеет ледовый класс Arc 6. Он был спущен на воду 18 апреля 2018 года. Экипаж судна составляет 10 человек. Буксир будет оказывать портовые услуги в Обской губе.

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