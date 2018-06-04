Областные власти держат на контроле процесс корректировок платы за отопление

04 Июня 2018 года, 14:56

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июня/ БИ-ПОРТ — Контроль за ходом корректировок платы за отопление обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. По информации начальника Государственной жилищной инспекции Алёны Кузнецовой, только в мае по обращению граждан инспекцией инициировано 63 внеплановых проверки. По состоянию на конец мая закончено 53 проверки, по их результатам выдано 26 предписаний об устранении нарушений.

Например, в Ковдорском районе из 59 многоквартирных домов в 14 домах корректировка платы за отопление была в пользу жильцов, в 45 домах гражданам плата была доначислена. Проверка выявила, что объём потребления тепловой энергии в межотопительный период определён неверно. ООО «Ковдор-Жилкомсервис» во исполнение предписаний должно произвести перерасчет в пользу потребителей. В Оленегорске проверка также выявила нарушения: неверное определение объема потребления тепловой энергии в межотопительный период и неверное определение объема потребления тепловой энергии из-за выхода из строя прибора учета.

«В настоящее время продолжаются проверки корректировки платы в Коашве, Видяево, Полярных Зорях, Коле, Кандалакше, Мурманске. Все предписания, выданные инспекцией, остаются на контроле до полного исполнения», – отметила Алёна Кузнецова.