Вышел трейлер фильма о путешествии инвалида-колясочника из Мурманска

04 Июня 2018 года, 15:35

РОССИЯ/ 4 июня/ БИ-ПОРТ — В сети появился трейлер фильма «Полярный путь» о полярной экспедиции мурманчанина Андрея Зеленова по Кольскому полуострову. Трейлер был презентован на научно-практической конференции «Рудиковские чтения-2018».

В рамках проекта «Хибины – Белое Море. Полярный Путь» 30-летний юрист в феврале на снегоходе преодолел путь в 600 км от Кандалакши до Кировска через Варзугу, Краснощелье и Ловозеро.

«Я очень хочу, чтобы люди почувствовали, что это – двигаться. Идти к своей цели сквозь трудности, метели, непонимания. Двигаться, достигать и приходить», – с таких слов начинает свой путь автор фильма.

По словам Андрея Зеленова, премьера фильма ожидается этой осенью. Основная мысль, которая заложена в эту экспедицию и отражена в киноленте, вложена в слова главного героя заполярной экспедиции: «Я знаю, что невозможное – возможно!».