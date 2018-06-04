Специалисты Центральных электрических сетей выступают на Межрегиональных соревнованиях профмастерства персонала

04 Июня 2018 года, 15:50

ВОЛОГДА/ 4 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Вологде на тренировочном полигоне учебного центра «Энергетик» начались Межрегиональные соревнования профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ ПАО «МРСК Северо-Запада».

С приветственным словом к участникам соревнований обратился главный судья соревнований, первый заместитель генерального директора-главный инженер МРСК Северо-Запада Денис Ягодка: «Еще семь лет назад я и сам стоял в рядах участников, с флагом своей команды, а сейчас говорю напутственные слова. Желаю вам достойно представить свои филиалы, производственные подразделения на соревнованиях. Важно, чтобы соревновательный дух не покидал никого из вас. Соревнования могут начинаться по-разному, главное – какой будет результат. Пусть победит сильнейший!»

В соревнованиях принимают участие 7 команд из филиалов энергокомпании.

Руководитель команды филиала «Колэнерго» - и.о. директора производственного отделения «Центральные электрические сети» Ренат Ишмухаметов.

В составе команды представители сетевых участков ПО «ЦЭС»: старший мастер Тимофей Сабирьянов и электромонтёры по ремонту воздушных линий Роман Костин, Алексей Гамалин, Сергей Перевозников и Андрей Пономорев.

В течение пяти дней участникам предстоит выполнить задачи семи этапов соревнований: проверку знаний на программном комплексе «АСОП-Эксперт», осмотр ВЛ 110 кВ с использованием компьютерного имитационного 3D тренажера, освобождение пострадавшего от действия электрического тока, замену дефектного изолятора, соединение анкерной петли, измерение сопротивления заземления опоры ВЛ 110 кВ и ликвидацию пожара в охранной зоне линии электропередачи при падении провода на землю.

В состав судейской коллегии на трех этапах соревнований также входят представители Колэнерго: мастер Мурманского сетевого участка службы воздушных линий ПО «СЭС» Александр Виноградов, инженер по изоляции и средствам защиты от перенапряжения ПО «СЭС» Виталий Жолтиков и заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю Вера Орлова.

Мероприятие проводится для оценки и совершенствования уровня профессиональной подготовки персонала, повышению качества и безопасности работ, а также для обмена передовым опытом при организации и проведении работ по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ.

Команда-победитель представит МРСК Северо-Запада на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства в Нижневартовске.