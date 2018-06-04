«Мурманэнергосбыту» поручили взять на управление угольную котельную в Лейпи

04 Июня 2018 года, 16:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июня/ БИ-ПОРТ - В посёлке Лейпи Ковдорского района запущена новая котельная. Она была построена за счет привлеченных частных инвестиций.

«Мы ожидаем, что через семь лет, после того, как «отобьются» вложения инвестора, мы прекратим субсидирование выпадающих доходов по этому теплоисточнику. Одновременно, по расчётам, за 5 лет тариф на гигакалорию тепла, выработанную котельной в Лейпи, должен снизиться с нынешних почти 4000 рублей до 3200», – сказала губернатор Мурманской области Марина Ковтун на сегодняшнем оперативном совещании.

Губернатор поручила генеральному директору АО «Мурманэнергосбыт» заключить договор аренды в отношении котельной до 1 июля, а Минэнерго и ЖКХ Мурманской области – обеспечить контроль заключения договора.