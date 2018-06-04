Морской вокзал украсили новые деревья и кустарники

04 Июня 2018 года, 16:20

МУРМАНСК/ 4 июня/ БИ-ПОРТ - В первый календарный день лета мурманские портовики высадили по периметру здания Морского вокзала саженцы рябины и сосны. В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт», Администрации порта Мурманск и ПАО «Мурманский морской торговый порт».

«Этот год – юбилейный для работников Росморпорта. Наши коллеги отмечают 15-летие с момента образования предприятия. Приятно осознавать, что высадка новых деревьев и кустарников по случаю знаменательных событий становится нашей общей доброй традицией», - отметил генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько.

Морской вокзал – одна из главных достопримечательностей столицы Кольского Заполярья, настоящее лицо города-порта. В настоящее время его здание и причальные сооружения находятся под управлением Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт». Именно специалисты этого государственного предприятия недавно успешно провели масштабную реконструкцию исторического здания, эксплуатирующегося с 1962 года.

Но формирование облика привокзальной площади продолжается. В этом посильную помощь коллегам из ФГУП «Росморпорт» оказывают работники Мурманского морского торгового порта, имеющие большой опыт озеленения городской территории.