Авиакомпания «Россия» не будет перевозить авиадебоширов

04 Июня 2018 года, 16:40

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 4 июня/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Россия» готова отказывать в перевозке деструктивным пассажирам.

Безопасность полетов является абсолютным приоритетом для «России», поэтому, начиная с 4 июня, деструктивные пассажиры, которые привлечены к ответственности по ст. 11.17 КоАП РФ, ст. 213 УК РФ, ст. 267.1 УК РФ, к перевозке допускаться не будут. У авиакомпании появилось право вносить в «реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена», на основании которого пассажирам можно отказать в авиаперевозке. К понятию проявления деструктивного поведения может относиться, например, проявление словесной и физической грубости по отношению к другим пассажирам и к экипажу, а также курение на борту или умышленное повреждение имущества пассажиров или авиакомпании.

Ранее у авиакомпаний не было законного основания ограничить перевозки авиадебоширов. Согласно Гражданскому кодексу, отказать в заключении публичного договора было невозможно – при желании клиента купить авиабилет перевозчик был обязан этот билет продать. Теперь ответственность пассажиров за деструктивное поведение усилена на законодательном уровне.

Авиакомпания «Россия» выполняет ежедневные рейсы из Мурманска в Санкт-Петербург на комфортабельных самолетах семейства Airbus A320.

Фото: М. Паламарчук