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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Столетний памятник на улице Буркова восстановят
 
 
 
 
04 Июня 2018 года, 17:00

Столетний памятник на улице Буркова восстановят


МУРМАНСК/ 4 июня/ БИ-ПОРТ - В 1918-1919 годах в районе улицы Буркова в городе Мурманске было организовано городское кладбище, где хоронили британских солдат и офицеров, погибших во время событий, связанных с интервенцией Британских войск в Мурманской области. В 1930 году 40 британских могил были перенесены на окраину Планерного поля (сегодня – улица Рогозерская), где кладбище находится и сегодня. Вопрос переноса памятника с тех пор оставался не решеённым, поэтому он оставался на улице Буркова.

За истекшие годы за памятником должного ухода не осуществлялось и его состояние, как внешнее эстетическое, так и техническое резко ухудшилось. На объекте – отметины от поджогов, сколы, вандальные надписи.

«Несмотря на неоднозначное отношение горожан к историческим событиям 1918-1919 годов, стела, несомненно, является памятником истории, – отметил директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Именно поэтому было принято решение о проведении реставрационных работ верхней части».

Работы будут проводиться поэтапно, чтобы исключить повреждения элементов памятника и обеспечить транспортировку в соответствии с правилами перевозки крупногабаритных грузов.

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    array(5) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "43145" ["channel"]=> string(22) "/news/item/215568.html" ["comment"]=> string(972) "За истекшие годы за памятником должного ухода не осуществлялось и его состояние, как внешнее эстетическое, так и техническое резко ухудшилось. ______ О какой "интервенции" речь? Есть даже памятник жертвам интервенции, при этом похороненные там "жертвы интервенции" погибли ЧЕРЕЗ ГОД, после отбытия англичан из Мурманска. Англичане - наши союзники в двух мировых войнах. Разве не городские власти должны были следить за состоянием монумента? Тем более что это одно из всего двух сооружений на территории Мурманска, которым больше 100 лет." ["date"]=> string(19) "2018-06-04 18:25:07" ["autor"]=> string(3) "MMK" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "http://pbs.twimg.com/profile_images/1357578864/1_n" ["ip"]=> string(13) "188.170.73.13" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:77381680" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "43146" ["channel"]=> string(22) "/news/item/215568.html" ["comment"]=> string(143) "Стела, хоть внешне и убогая, но, историческая, надо сохранять и реставрировать!" ["date"]=> string(19) "2018-06-04 18:34:17" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.109" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:77381883" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "43147" ["channel"]=> string(22) "/news/item/215568.html" ["comment"]=> string(123) "Городским властям некогда, городские власти пилят город и власть! -)" ["date"]=> string(19) "2018-06-04 18:36:41" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.109" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:77381932" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "43151" ["channel"]=> string(22) "/news/item/215568.html" ["comment"]=> string(91) "Спасибо Северпосту за призыв к сохранению стеллы." ["date"]=> string(19) "2018-06-04 18:55:40" ["autor"]=> string(1) "1" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "84.204.84.78" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:77382290" } [4]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "43154" ["channel"]=> string(22) "/news/item/215568.html" ["comment"]=> string(152) "Англосаксы союзники. ..смешно.Разве что напоминание потомкам ,что верить им нельзя." ["date"]=> string(19) "2018-06-04 19:16:39" ["autor"]=> string(13) "Кузьма." ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "178.66.166.28" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:77382735" } }
  • MMK
    За истекшие годы за памятником должного ухода не осуществлялось и его состояние, как внешнее эстетическое, так и техническое резко ухудшилось. ______ О какой "интервенции" речь? Есть даже памятник жертвам интервенции, при этом похороненные там "жертвы интервенции" погибли ЧЕРЕЗ ГОД, после отбытия англичан из Мурманска. Англичане - наши союзники в двух мировых войнах. Разве не городские власти должны были следить за состоянием монумента? Тем более что это одно из всего двух сооружений на территории Мурманска, которым больше 100 лет.
  • Стела, хоть внешне и убогая, но, историческая, надо сохранять и реставрировать!
  • Городским властям некогда, городские власти пилят город и власть! -)
  • 1
    Спасибо Северпосту за призыв к сохранению стеллы.
  • Англосаксы союзники. ..смешно.Разве что напоминание потомкам ,что верить им нельзя.
 
 
 
 
 
 
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