Делегация Мурманской области находится с визитом в Республике Беларусь

04 Июня 2018 года, 17:50

МИНСК/ 4 июня/ БИ-ПОРТ - Делегация Мурманской области во главе с первым заместителем губернатора Алексеем Тюкавиным находится с визитом в столице Республики Беларусь – городе Минске. В состав делегации входят представители правительства Мурманской области, администрации города Мурманска, предприятий и организаций, осуществляющих сотрудничество с белорусскими партнёрами.

В рамках визита запланировано заседание рабочей группы по сотрудничеству Мурманской области и Республики Беларусь, которую возглавляют Алексей Тюкавин и председатель Минского горисполкома Андрей Шорец.

В программу визита делегации включено посещение международного форума «Белагро» и предприятий-партнёров, среди которых: БелАЗ, Минский автомобильный завод, «Амкодор», Минский тракторный завод, «Белкоммунмаш», а также свободная экономическая зона «Минск».