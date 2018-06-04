Задолженность по заработной плате в Мурманской области за год снизилась более чем на 60%

04 Июня 2018 года, 18:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июня/ БИ-ПОРТ - Задолженность по заработной в Мурманской области за год снизилась более чем на 60%. По состоянию на 31 мая 2018 года сумма задолженности составляет 163 млн рублей. В течение года предприятия и организации-должники погасили порядка 280 млн. Об этом сегодня на рабочей встрече с губернатором Мариной Ковтун сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Мурманской области Андрей Балмочных.

«Основная проблема заключается в том, что из 30 организаций, которые находятся в реестре Государственной инспекции труда, 19 находятся в состоянии банкротства. Если с экономически активными организациями можно работать, и мы с ними очень плотно работаем, то с предприятиями-банкротами, конечно, всё гораздо сложнее», – отметил Андрей Балмочных.

К числу крупнейших предприятий-банкротов региона, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками, относятся Беломорская нефтебаза и авиапредприятие «Арктика». Из экономически активных предприятий-должников наибольшую обеспокоенность вызывают АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» и снежногорское судоремонтное предприятия ООО «Косам».