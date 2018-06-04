Дождь и снег ожидаются местами в Мурманской области

05 Июня 2018 года, 08:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - Кольский полуостров в ближайшие дни будет находиться под влиянием западной периферии многоцентровой циклонической депрессии. По данным Мурманского гидрометцентра, 5 июня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха +4+9 градусов.

На северо-востоке Баренцева моря наблюдается ветер северо-восточный 15-17 м/с.

4 июня водохранилище Серебрянское очистилось ото льда. На реках Мурманской области продолжается спад половодья. К 4 июня уровни воды на большинстве рек понизились от максимальных за половодье на 0,9-2,6 м, на горных реках - на 20-50 см.

На реках юга области весеннее половодье близится к завершению, на остальных реках уровни воды повышают предпаводочные на 30-60 см.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +3 градуса, ветер северо-западный 6-11 м/с.