Альфа-Банк в Мурманске провел мастер-класс для предпринимателей

05 Июня 2018 года, 09:10

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - Мурманскому бизнесу рассказали о тонких аспектах сетевой рекламы. В конференц-зале отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» 30 мая прошел мастер-класс для генеральных директоров, собственников и маркетологов «Как получить максимум от рекламы в интернете». Своими идеями и практиками делился сооснователь и директор ISEE Marketing, основатель сервиса Авинторг, Алексей Иванов. Мероприятие состоялось в рамках проекта Alfa Business Week при поддержке АО «Альфа-Банк».

По словам управляющего операционным офисом Альфа-Банка в Мурманске Ильи Довыденко: «Главная ценность в нашей жизни – это время. Среда, в которой мы живем уже не возможна без интернета, удаленных каналов обслуживания и гаджетов и именно это позволяет нам экономить эту главную ценность. Мы рады, что Альфа-Банк имеет возможность пригласить такого эксперта как Алексей Иванов, чтобы поделиться с предпринимателями Мурманска своим интересным и полезным опытом. Мы проводим такие мероприятия для того чтобы бизнес клиента рос и развивался как можно быстрее, ведь от этого зависит и успех работы банка».

Идеи Алексея Иванова базируются на личном девятнадцатилетнем практическом опыте ведения рекламных кампаний и исследованиях пользователей интернета. Выступая на понятном каждому из участников семинара языке, он не забывал показывать примеры применения тех или иных навыков, демонстрировал удачные и не очень решения, которые принимались различными предпринимателями в интернете.

Главное, что надо понять — информационный поток в наше время увеличился, и это лишило клиентов и без того драгоценного времени на долгое общение. Теперь клиенты не хотят звонить или писать письма по почте, а предпочитают сами быстро решать свои проблемы, сделав запрос в интернете и получив обратную связь на него. Выросла доля потребления контента и коммуникации через мобильные устройства.

«Клиенты стали больше ценить свое время, хотят быстро получать нужную информацию и решать свои проблемы! Если вы сами не можете объяснить преимущества своей компании и почему нужно обратиться именно к вам, клиент может усомниться в вашем профессионализме. Не «грузите» профессиональной терминологией», - уверен Алексей Иванов.

Мы живём во время, когда цена продукта перестала играть ключевой фактор, уверен спикер. Человек принимает решения на эмоциональном уровне, а значит задача бизнеса - затронуть чувства целевой аудитории. Поэтому прежде чем выходить в интернет с корпоративной страничкой или группой в социальных сетях, надо определиться с тем, какие запросы есть у клиентов к бизнесу, и что бизнес хочет довести до клиента.

«При этом не стоит забывать о целесообразности. Убирайте с сайта все нелепое и ненужное, - настаивает Алексей Иванов. - Зачем отпугивать клиентов сайта загадочными фразами типа «Цены могут отличаться от действительных»? Напишите «Цены действительны на 1 марта».

Продвижению в соцсетях было уделено отдельное внимание. Это та часть сети, где есть разгул для работы с эмоциями клиента. Но бдительности терять не стоит, ведь испортить репутацию организации сейчас можно всего одним постом в соцсети. Поэтому важно грамотно выстроить обратную связь с аудиторией.

«Если у вас в группе появился негативный пост или комментарий, лучше в общем обсуждении свести его на шутку. А дальнейшее решение проблемы переводите в частную переписку», - говорит Алексей Иванов.

Техническая оптимизация сайта — тоже важная часть работы компании в сети. Скорость загрузки страниц, нормальная работа на различных платформах и устройствах, корректность ссылок и работоспособность сайта в любое время суток — любые оплошности, неточности и ошибки в этой части вызывают раздражение у пользователя, и он уходит.

«Убирайте с сайта нелепый или неработающий функционал. Действия, которые клиент должен произвести, должны быть удобными, короткими, простыми и понятными», - отмечает эксперт.

Практическая часть мастер-класса предполагала работу в командах до 10 человек. От участников требовалось выбрать продукт или услуг, которую они будут продвигать, определить целевую аудиторию, сформулировать основные преимущества товара и его рациональные и иррациональные характеристики — словом, воплотить всё то, о чём рассказывал Алексей Иванов. Участники семинара с интересом погрузились в работу. В процессе нестандартного брейн-ринга рождались весьма нестандартные находки по продвижению в жизнь стандартных товаров и услуг.





Делимся некоторыми отзывами участников мастер-класса

Илона Савицкая, директор клиники семейной медицины «Фламингомед» Раньше, чтобы поучаствовать в подобном роде мероприятий приходилось выезжать в Москву, Санкт-Петербург, а сегодня благодаря организаторам, можно сэкономить время и послушать одного из лучших спикеров в Мурманске. Хотелось бы поблагодарить мой любимый Альфа-Банк за возможность побывать на мастер-классе Алексея Иванова. Всей команде огромное спасибо за высокий уровень организации, за теплую и легкую атмосферу мероприятия. Мастер-класс очень полезен именно с практической точки зрения, т.к. Алексей дал не столько теорию, сколько практику, показывая на конкретных примерах ошибки, которые допускают компании, выстраивая интернет-рекламу, дал конкретные рекомендации и инструменты, основанные на своем многолетнем опыте. Вдохновил на творчество и креативность в рекламе, уже вечером после семинара наша команда сгенерировала много новых интересных идей. Считаю, что от таких мастер классов выигрывают не только компании, но и конечный потребитель, потому что Алексей правильно разворачивает угол обзора, ориентируя на потребности и пожелания клиента, показывая, что нужно клиенту, как сэкономить его время поиска в огромном информационном потоке. Анна Полтавская, директор компании «ЭКСПАНСИЯ» На семинар Алексея Иванова, меня пригласил Альфа-Банк как клиента банка. Наша компании «ЭКСПАНСИЯ», предлагает консультационные услуги по кадровому делопроизводству, охране труда, а также бухгалтерскому учету. Полученные знания в области интернет-рекламы для меня очень полезны, узнала, как выбрать оптимальные рекламные инструменты для конкретного бизнеса, спланировать и организовать рекламную кампанию, оптимизировать структуру и наполнение сайта, чтобы он эффективно решал задачу привлечения клиентов. А главное - получила не только теоретические знания, но и список конкретных рекомендаций для своего бизнеса, которые можно будет сразу внедрить. Алексей простым языком объяснил сложные вещи так, что их понял каждый человек в зале. Кроме того, семинар зарядил позитивом, энергией, направленной на развитие ЭКСПАНСИИ, и расширил круг знакомств в сфере бизнеса. Спасибо Альфа-Банку за прекрасную организацию мероприятия. Спасибо Алексею Иванову за новые идеи! Андрей Семенушкин, заместитель управляющего директора ООО «Мурман-Медтехника» Мы давно являемся клиентами Альфа-Банка и работа с ними нас радует. Очень приятно, что для столь динамично развивающегося сегмента интернет-продаж сотрудники банка нашли возможность организовать такое хорошее мероприятие. Для наших компаний, Мурман-Медтехника и Центр Медтехники, такие мероприятия как никогда актуальны. Найти и купить медицинскую технику, получить консультацию должно быть просто. Алексей Иванов конструктивно рассказал об основных методах привлечения, удержания и возврата клиента в интернете с конкретными живыми примерами. Спасибо Альфа-Банку за организацию мероприятия, оно достаточно редкое и эксклюзивное для нашего города. Оксана Бетева, генеральный директор ООО «Центр консалтинговых проектов» Спасибо Альфа-Банку за прекрасную организацию форума, за предоставленную возможность познакомиться и пообщаться с интересными людьми. Почерпнула много полезной информации об интернет-продвижении услуг от Алексея Иванова. Уверена, что она поможет в развитии компании. На тренинге нами был отработан хороший алгоритм вопросов для понимания ценности и особенности своей услуги для её продвижения. Успехов всем и развития!



