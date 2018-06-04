Андрей Сысоев занял шестое место в медиарейтинге глав столиц регионов Северо-Запада

РОССИЯ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за май 2018 года.
Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев занял в рейтинге 6 место. Его медиаиндекс составил 3024,0. Также глава Мурманска Дмитрий Филиппов занял 10 место, медиаиндекс – 930,1.
Лидером медиарейтинга стал глава Калининграда Алексей Силанов. Второе и третье место заняли глава Пскова Иван Цецерский и глава Петрозаводска Ирина Мирошник, соответственно.