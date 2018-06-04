В Мурманской области выпал первый летний снег

05 Июня 2018 года, 10:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – В городах Мурманской области сегодня идёт снег. В группах в «ВКонтакте» сообщается, что осадки уже выпали в Ревде, Кандалакше, Ловозеро. Сейчас на зелёные деревья снег ложится в Кировске.

Ночью на дорогах региона водителей также встретила непогода. Помимо Ревды, Ловозера и Кировска снег выпал в Лапландии и Оленегорске. «Би-порт» сообщил о наступающей циклонной депрессии. Сегодня на территории области ожидается облачная погода с прояснениями.

Фото: Погода в Мурманске, Коля Шевелёв