На дорогах Колы отсутствуют дорожные разметки

05 Июня 2018 года, 11:17

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кольского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в части содержания автомобильных дорог в Коле. Проверкой установлено, что в деятельности администрации города имеются нарушения законодательства.

Установлено, что на проезжей части Колы отсутствуют горизонтальные дорожные разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений. Нарушения выявлены на промежутке между домами №50 и №35 по проспекту Советский, на всём протяжении улицы Островского, от дома №12 до пересечения с проспектом Защитников Заполярья и от дома №2а до дома №20 по улице Победы.

По результатам проведенной проверки, в отношении должностного лица администрации Колы возбуждено дело об административном правонарушении, которое находится на рассмотрении в суде. С целью устранения выявленных нарушений главе администрации внесено представление.