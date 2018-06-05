Авиакомпания «Россия» подвела итоги конкурса на выбор названия для самолета в спортивной ливрее

05 Июня 2018 года, 11:56

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Россия» подвела итоги открытого конкурса в социальной сети Instagram на выбор названия для самолета в новой уникальной спортивной ливрее.

За неделю участниками конкурса было предложено более 130 различных названий, однако самым популярным стало - «Спортолёт».

Ливрея Airbus A319 c бортовым номером VP-BCP призвана вдохновлять российских спортсменов и сборные к новым достижениям, а также укреплять спортивный дух и сплоченность болельщиков. В качестве основных элементов новой «спортивной» ливреи выбраны стилизованные образы и атрибутика – футбол, хоккей, художественная гимнастика и фигурное катание, которые объединили в себе зимние, летние, командные и индивидуальные виды спорта, являющиеся одними из наиболее любимых российской аудиторией болельщиков.

Неделю назад Авиакомпания «Россия» в рамках своей официальной станицы в Instagram предложила подписчикам придумать свой вариант названия спортивного самолета. В итоге, под публикацией о конкурсе было предложено более 130 названий. Например, пользователи предлагали назвать самолет «ЗОЖолёт», «Чемпион», или «Триумфатор», но «Спортолёт» оказался популярнее всех вариантов.

Первому подписчику, предложившему название «Спортолёт», в ближайшее время будет вручена модель самолета Airbus A319.