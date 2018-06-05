Мурманская область заняла шестое место в Экологическом рейтинге субъектов РФ

05 Июня 2018 года, 13:35

РОССИЯ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня, в Международный день защиты окружающей среды и в День эколога в РФ, Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам весны 2018 года. Рейтинг реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Мурманская область заняла в рейтинге шестое место. В процентном соотношении три индекса из четырёх превысили 50%. Это природоохранный, социально-экологический и сводный индексы. Регион занял самую высокую позицию среди соседних областей. Так, Архангельская область заняла 27 место, Республика Карелия – 32, Ненецкий АО – 45.

«Реальная экологическая ситуация в нашей стране за этот срок изменилась мало, но задачи, поставленные в Год экологии, можно сказать, открыли «ящик Пандоры» на ближайшие годы: теперь вопросы по правам граждан на благоприятную окружающую среду находятся далеко не на последнем месте. Это хорошо отражает сводный индекс в очередном «Экологическом рейтинге субъектов РФ», - сказал Андрей Нагибин, Председатель Правления «Зелёного патруля», эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре РФ.

Возглавляют экологический рейтинг РФ: Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Аутсайдерами стали Свердловская область – 85 место, Челябинская и Московская области – 84 и 83, соответственно.