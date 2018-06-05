Студенты Заполярья искали запрещённый контент в рунете

05 Июня 2018 года, 13:50

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – На базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области прошла квест-игра «Антитеррор-2018». В ней приняли участие четыре команды из учебных заведений Заполярья – «Оленегорский студенческий отряд быстрого реагирования» из Оленегорского горнопромышленного колледжа, «Кольские барсы» из Кольского транспортного колледжа, «МИК» из Мурманского индустриального колледжа и «Волонтёры Победы» из одноименного молодежного объединения. Командам заранее были направлены методические рекомендации.

Цель игры – погружение молодых людей в смоделированные ситуации, связанные с противодействием экстремистским проявлениям и террористическим угрозам. Командам было предложено пройти пять этапов в форме квеста. За каждый пройденный этап ребята получали ключи, необходимые для расшифровки фразы. По условиям игры побеждала команда, разгадавшая загаданное словосочетание.

Участникам необходимо было найти среди граффити в метро и текстов в библиотеке запрещенный контент, выявить среди ожидающих отправления поезда людей террориста-смертника, принять меры при обнаружении взрывного устройства в студенческой аудитории. Одним из самых зрелищных этапов квеста стал «Кинотеатр», где ребят условно захватили в заложники. Главная задача, стоящая перед молодыми людьми, – правильно действовать в такой ситуации, а также максимально полно запомнить террористов

Все команды показали хорошую подготовку, поэтому смогли легко расшифровать загаданную организаторами фразу. По наибольшему количеству набранных в игре ключей победила команда «Кольские барсы». Ребята получили кубок и диплом победителя, остальные команды получили дипломы участников и поощрительные призы от Правительства Мурманской области.