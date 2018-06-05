Мурманчане получат поддержку в рамках первого конкурса президентских грантов 2018

05 Июня 2018 года, 14:37

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - В Москве завершился первый конкурс президентских грантов. На заседании Координационного комитета первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко подвёл итоговые значения проходных баллов победителей конкурса.

Таким образом, из 9175 проектов, подавших заявку на конкурс, был сформирован список победителей, состоящий из 1551 участников. Также было выделено 13 основных направлений реализации проектов, которые в общей сумме получат грант размером 3,15 млрд рублей.

«Доля региональных проектов-победителей (87%) так высока ввиду того, что региональные НКО в отличие от московских коллег запрашивают небольшие средства», - прокомментировал показатели генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Организаторы конкурса отмечают высокую долю доверия со стороны частных предпринимателей, объясняя это большим количеством заявок на 30, 100, 300 тысяч рублей из разных городов, то есть люди верят в объективные условия оценки.

Из всех участников конкурса 1355 победителей расположены в 82 регионах страны. Не мало победителей оказалось и из Мурманской области. Например, проект «Мурманская областная молодёжная экспедиция «Зелёная гора», главной целью которого является создание условий для кооперации краеведческих, туристических и творческих объединений и инициатив Мурманской области с целью популяризации массового туризма, ценностей отечественной туристической традиции. На развитие проекта Фондом было выделено 158,6 тысяч рублей.

Ещё одним проектом мурманчан, ориентированный на поддержку краеведческой работы, направленной на изучение истории существующих и упразднённых населённых пунктов северного (Мурманского) берега Кольского полуострова, стал «Туристско-паломнический центр «Мурманский берег». Его целью является создание Туристско-паломнического центра в сельском поселении Териберка, и обеспечение его необходимыми ресурсами (материальными и интеллектуальными) для дальнейшей работы. Данный проект получил грант в размере 981,4 тысяч рублей.

Культурно-массовые мероприятия города Мурманска провесит проект «Городской вокальный конкурс «MURMANVISION». «Проведение Проекта позволит каждому участнику не только прочувствовать все сферы и направления работы в области культуры и искусства, определить свои предпочтения, жизненные цели, пути их достижения, но и заниматься развитием своих личностных качеств и творческих способностей», - отмечают организаторы. На реализацию проекта было направлено 408,4 тысяч рублей.

Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обществе может значительно повыситься благодаря проекту «Быть подростком хорошо, а взрослым – лучше», одной из главных задач которого является повышение образовательного уровня и коммуникативных навыков у детей-сирот. Грант в размере 1,345 млн. рублей был направлен на его развитие.

«Проект «Контактный котопарк» - это создание комфортного места для знакомства и «общения» с кошками», - пишут организаторы. Целью проекта является - решение проблемы бездомных кошек в ЗАТО Североморск. Данный проект получил от Фонда грант в размере 596,7 тысяч рублей.