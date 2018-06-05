Отряд Северного флота готовится к экспедиции на архипелаге Новая Земля

05 Июня 2018 года, 15:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – На архипелаг Новая Земля переброшен экспедиционный отряд Северного флота. В ближайшие дни отряд приступит к комплексной арктической экспедиции. В настоящее время личный состав экспедиционного отряда продолжает подготовку техники к совершению марша и пополняет запасы материальных средств.

«Комплексная экспедиция Северного флота, проводимая при поддержке Русского географического общества, призвана исследовать опыт истории освоения архипелага Новая Земля для наиболее полного использования его в интересах обеспечения безопасности Арктики», - сказал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Доставка экспедиционного отряда на архипелаг Новая Земля, сформированного на базе армейского корпуса Северного флота в Мурманской области, осуществлялась в течение нескольких дней пятью рейсами самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации. На аэродром Рогачёво были доставлены около 30 военнослужащих Северного флота, пять двухзвенных гусеничных плавающих транспортёров ДТ-10-П «Витязь», два армейских снегохода А-1 и весь перечень необходимых запасов, экипировки и оборудования.

Сегодня военнослужащие экспедиционного отряда совместно личным составом Центрального полигона Российской Федерации провели патриотическую акцию в населенном пункте Белушья Губа. Там состоялось возложение венков к памятникам «Морякам тральщика «ТЩ-65», «Воинам-североморцам, павшим в годы Великой Отечественной войны при защите Арктики 1941-1945 гг.», а также к монументу «Создателям ядерного щита России».