Мурманский морской торговый порт оказал помощь юным защитникам природы

05 Июня 2018 года, 15:45

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - В Международный день охраны окружающей среды портовики приняли участие во Всероссийской акции «Россия – территория эколят – молодых защитников природы» и посадили вместе со школьниками целую аллею сирени и черемухи.

Десятки юных мурманчан пришли сегодня в центр дополнительного образования «Лапландия», чтобы произнести слова торжественной клятвы «Юных эколят». Движение молодых защитников природы с таким названием появилось совсем недавно – Мурманская область присоединилась к общероссийскому проекту всего два года назад.

Основная цель «Юных эколят» - воспитание у подрастающего поколения чувства ответственности за природу, уважения и любви к родному краю. На федеральном уровне движение активно поддерживает Совет Федерации и лично его председатель Валентина Ивановна Матвиенко.

Кульминацией праздника в Мурманске стала высадка новых саженцев растений в районе Семеновского озера. Здесь, неподалеку от мемориала «Защитникам Советского Заполярья» юные экологи создают «Островок памяти, мужества и славы». Помощь в этом благородном деле им оказали работники Мурманского морского торгового порта.

Портовики подготовили площадку для высадки растений, завезли плодородный грунт, а также саженцы черемухи и сирени, выращенные на участках Полярной опытной станции Всероссийского института растениеводства им. Н.И.Вавилова в Апатитах.

«Приятно осознавать, что стремление жить в гармонии с природой становится элементом внутренней культуры для многих людей и в нашей стране, и во всем мире. И очень важно, что экологическое сознание начинает формироваться с детских лет», - отметил директор по развитию ПАО «ММТП» Алексей Рыкованов.

За последние недели – это уже третья акция Мурманского морского торгового порта по озеленению городских территорий. Всего в рамках масштабной экологической программы мурманские портовики планируют высадить в текущем году в городе и на производственных площадках порта более полутысячи новых деревьев и кустарников.