«Сбербанк» сообщает о работе в праздничные дни

05 Июня 2018 года, 15:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – В связи с наступлением выходных дней в честь Дня России Мурманское отделение ПАО Сбербанк сообщает о режиме работы офисов с 9 июня по 13 июня 2018 года.

9 июня 2018 года (суббота) - Подразделения банка работают по графику понедельника (сокращенный режим работы на 1 час).

10 июня 2018 года (воскресенье) - Работают подразделения, график которых включает работу в воскресные дни.

11 июня 2017 года (понедельник) - Работает группа дежурных подразделений.

12 июня 2017 года (вторник) - Выходной день.

13 июня 2017 года (среда) - Подразделения банка работают по установленному графику.

Подробный список подразделений, обслуживающих частных лиц в праздничные дни можно найти на сайте в разделе «Отделения и банкоматы».