МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня Кольская ГМК проведёт экологическую акцию, приуроченную к Всемирному дню охраны окружающей среды. Компания на один час остановит работу плавильно-конверторного отделения металлургического цеха в Мончегорске.
На планово-предупредительный ремонт будут выведены одна отражательная печь, одна анодная печь и два конвертера. Также на один час для проведения ремонта работу прекратят три рудно-термические печи и два конвертора плавильного цеха КГМК в поселке Никель. Временная приостановка плавильных агрегатов не отразится на выполнении производственного плана.