Топливо подорожает в 1,5 раза из-за отмены пошлин

05 Июня 2018 года, 17:00

РОССИЯ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Временное снижение ставки акцизов не решит проблем в переработке и на рынке нефтепродуктов, заявили в компании «Роснефть», отметив, что обнуление экспортных пошлин на нефть только повысит цены на топливо в России минимум в 1,5 раза, сообщает РБК.

«Роснефть» поддерживает предложенную правительством инициативу о временном снижении ставки акцизов для стабилизации цен на топливо, однако считает, что такие меры не смогут полностью решить системные проблемы в переработке и на рынке нефтепродуктов. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении нефтяной компании.

Уже сейчас экономика нефтепереработки «испытывает дополнительное давление в результате чрезмерного налогового обременения». Это, как считают представители «Роснефти», «влечет за собой существенные потери для нефтеперерабатывающих заводов». «Потери нефтепереработчиков достигают трёх тысяч рублей на тонну дизельного топлива и семь тысяч рублей на тонну бензина АИ-92», — уточнили в пресс-службе.

Компания реализует программу по модернизации своих НПЗ объемом 1,4 трлн рублей. При этом 850 млрд рублей из них «уже инвестированы». На них, как подчеркнули в «Роснефти», построены и модернизированы 22 основных установки и комплекса нефтепереработки.

Налоговый манёвр, предполагающий обнуление экспортных пошлин на нефть с одновременным ростом налога на добычу полезных ископаемых, вступил в силу в январе 2015 года. Он должен был завершиться в 2017 году. Пошлины на нефть, согласно реформе, должны были опуститься до 30%.

Однако в 2016 году стало известно о том, что Минфин хочет полностью обнулить пошлины и повысить соразмерно НДПИ, чтобы объектом налогообложения стала вся добытая в стране нефть. Сегодня параметры налогового маневра всё ещё обсуждаются.