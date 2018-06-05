Северяне в обращении к президенту: «Мы не должны платить за то, что мы не получаем!»

05 Июня 2018 года, 16:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Живущие в Мурманской области собственники квартир, переведённых на электрообогрев, записали коллективное видеообращение для «Прямой линии» президента. Северяне считают, что местные власти спускают их проблему «на тормозах» и решить вопрос сможет только Владимир Путин.

«В начале двухтысячных годов мы отказались от центрального отопления, потому как в квартире было крайне холодно. Теплоснабжающая организация не выполняла своих функций. Все переходы на электрообогрев были сделаны официально. Такая картина устраивала весь город достаточно долгое время, а потом появился новый поставщик отопления. Это «МурманЭнергоСбыт», - рассказал один из жильцов, чья квартира переведена на электрообогрев.

После смены поставщика людям начали приходить квитанции на отопление, которое они, по мнению организации, употребляют. Сейчас долги всех жильцов превышают 100 тысяч рублей. Жильцов приглашают в суды, на которых принудят платить за несуществующее тепло.

Северяне считают такой расклад махинацией и сбором «лёгких денег». По словам жильцов, очень выгодно предоставлять счёт за то, что не предоставляется, но не совсем законно. Жители Кандалакши и других городов Кольского полуострова уже отправили в «Прямую линию» несколько десятков обращений. Также кандалакшане планируют позвонить президенту в день, когда Владимир Путин будет отвечать на вопросы населения. Также они записали коллективное видео, которое уже загрузили на сайт главы государства.

«Владимир Владимирович! Без вашей помощи нам нереально разобраться! Страдают многодетные семьи, пенсионеры. Мы не должны платить за то, что мы не получаем! Это просьба от всей Мурманской области», - обращается к президенту жительница области.