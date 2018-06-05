Командующий Северным флотом проверил ход создания парка «Патриот» под Мурманском

05 Июня 2018 года, 18:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов в ходе рабочей поездки в войска флота проверил состояние территорий Минобороны России в районе посёлка Кильдинстрой. Там в дальнейшем планируется создание военно-патриотического парка «Патриот».

В ходе поездки была осмотрена территория площадью более 90 гектар, на которой ранее базировались различные объекты и воинские части Минобороны России, попавшие под сокращение. Ряду служб материально-технического обеспечения и инженерных подразделений командующий флотом поставил задачи по сбору и вывозу с территории металлолома и использованных шин, оставшихся с советских времен, рекультивации земель, наведению косметического порядка. В феврале этого года стало известно, что парк будет располагаться в районе Кильдинстроя и будет включать в себя картинг, стрелковый комплекс и танкодром.

На территории парка планируется создание танкодрома, войскового стрельбища, полигонов для соревнований по пейнтболу и страйкболу, картодрома, площадки авиационной техники и беспилотных летательных аппаратов, современного спортивного городка, вертолетной площадки. Планируется создание нескольких военно-исторических кластеров, которые будут представлены площадками военно-исторической фортификации и исторической техники. В свою очередь, территория «партизанской деревни» – музея под открытым небом – будет посвящена тематике Великой Отечественной войны.

На первом этапе различные объекты динамических кластеров начнут возводиться силами Северного флота. Военно-патриотический парк будет доступен для военнослужащих и членов их семей, жителей Мурманска и области. В нем планируется проводить мероприятия военно-патриотической направленности, а также спортивные и военно-спортивные состязания.

Первым открытым мероприятием, которое смогут посетить жители Мурманска и области на территории будущего военно-патриотического парка, станет военно-спортивная эстафета «Заполярный рубеж». Её проведение запланировано накануне Дня Военно-Морского Флота России.