Состоящие на профилактическом учёте женщины отдохнули с детьми на природе

05 Июня 2018 года, 17:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – На базе отдыха «Лесная» состоялось выездное мероприятие для женщин, состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области, и их детей «Страна семейного права». Выезд на турбазу состоялся в рамках проекта «Азбука права», реализуемого совместно специалистами УИИ УФСИН и частного учреждения социального обслуживания «Социальный центр - SOS Мурманск». В завершение мероприятий каждый ребёнок получил Конвенцию о правах ребенка и книгу сказок.

Два дня семьи участвовали в спортивных, познавательных, психолого-педагогических мероприятиях. Основная цель пребывания на природе - работа по повышению уровня правовых знаний в области воспитания детей, получение практических навыков совместного продуктивного детско-родительского досуга. Участники состязались в спортивном мероприятии «Здоровая семья – здоровая страна», придумывали герб своей семьи, участвовали в мастер-классе по аэродизайну. Большой интерес дети и их родители проявили к познавательным играм «Путешествие в страну прав» и «Шаги по правовому лабиринту».

По словам руководителя проекта «Социального центра - SOS Мурманск» Натальи Курдвановской, выездной семинар-тренинг - одно из многочисленных мероприятий «Азбуки права». Реализуемый совместного с УФСИН проект направлен на просвещение и правовую защиту социально неблагополучных семей с детьми, в том числе и тех, в которых родители находились в местах лишения свободы либо имеют условное наказание.