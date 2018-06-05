В Мурманской области объявлены аукционы на перевозку мусора

05 Июня 2018 года, 16:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Региональный оператор Мурманской области Мурманский филиал АО «Управление отходами» объявил аукционы на право вывоза твердых коммунальных отходов на обслуживаемой территории. Срок начала оказания услуги исполнителем с 1 августа 2018 года, но не ранее, чем с первого числа месяца, следующего за месяцем вступления в действие единого тарифа на услугу Регионального оператора. Срок окончания исполнения услуги 31 января 2019 года.

В соответствии с документацией торгов, вся Мурманская область разбита на 20 территорий. Некоторые соседние муниципалитеты объединены в один лот. В их числе небольшие по населению закрытые административно-территориальные образования - Александровск, Заозёрск, Ура-губа или крупные, но связанные общей логистикой, такие как Кировск и Апатиты.

Мурманск, напротив, разделен на несколько лотов. Причем, в столице Заполярья самый «дорогой» лот на вывоз ТКО из северной части Октябрьского административного округа. Начальная (максимальная) стоимость вывоза мусора здесь превышает 29 миллионов рублей. Аукционы на вывоз ТКО проводятся открыто с шагом на понижение начальной цены.

Обязательное условие для участия в аукционе - наличие необходимых средств для обеспечения условий договора. Это может быть и банковская гарантия и «живые» деньги. Победителем будет признана организация, выполнившая все условия аукциона и предложившая минимальную цену вывоза ТКО для населения. В дальнейшем компания выигравшая аукцион должна будет соблюдать все стандарты услуги вывоза ТКО. В противном случае контракт будет расторгнут.

Весь объём твердых коммунальных отходов с территории северной технологической зоны Мурманской области будет поступать на сортировку и дальнейшую обработку на новую для региона коммунальную инфраструктуру — Экотехнопарк. Его построили близ населённого пункта Междуречье благодаря концессионному соглашению между Правительством Мурманской области и АО «Управление отходами».