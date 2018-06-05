30 домов Мурманской области в мае подверглись капремонту

05 Июня 2018 года, 17:30

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ — В мае 2018 года региональный Фонд капремонта провёл работы по замене лифтового оборудования, ремонту крыш и внутридомовых инженерных систем.

В городе Мурманск работы, проведённые по капремонту были выполнены в 18 домах, в Североморске - 4, в Полярных Зорях - 2, в Апатитах - 1, в Кандалакше - 1, в пгт Ревда и Зеленоборский - по 2 дома.

Отмечается, что по видам ремонтных работы лидирует замена лифтового оборудования. Таким образом, в 20 домах, расположенных в Мурманске, Североморске, Полярных Зорях, Ревде произвели замену 33 подъёмников. Северо-Западное управление Ростехнадзора уведомило о введении в эксплуатацию 10 лифтов.

Крыши 9 жилых домов были отремонтированы в Мурманске и Кандалакшском районе. Отдельно выделяется капитальный ремонт системы электроснабжения в жилом доме города Апатиты, расположенного по улице Бредова, 30.

По завершению работ по замене лифтового оборудования, ввиду новых правил организации безопасного использования и содержания лифтов, управляющая домовая организация должна направить письмо в Ростехнадзор о готовности оборудования к эксплуатации. После чего, представитель РТН выезжает на объект, и за неимением замечаний, лифт запускают в общее пользование.

Специалисты по установке лифтового оборудования отмечают, что, если двери кабины неоднократно задерживать перед их закрытием, то механизм будет автоматически переведён в аварийный режим, так как оснащён электронной системой управления. Поэтому жилищные компании взывают квартиросъёмщиков к бережному и правильному обращению со свежеустановленным оборудованием.