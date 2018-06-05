В рейтинге самых богатых россиян сменился лидер

05 Июня 2018 года, 19:06

РОССИЯ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым человеком в России, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованного агентством Блумберг. Об этом сообщают РИА Новости. Бизнесмен обогнал основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, который удерживал лидерство на протяжении 267 дней.

Cостояние Лисина с начала года увеличилось на 2,17 миллиарда долларов до 20,19 миллиарда долларов. Бизнесмен стал богатейшим человеком в России после того, как акции НЛМК подорожали на 3,5%. В середине апреля издание Forbes оценивало его состояние в 19,1 миллиарда долларов.

Состояние Мордашова составляет 20,18 миллиарда долларов. С начала года оно выросло на 506 миллионов долларов.