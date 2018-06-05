Количество контролируемых финансовых операций увеличится

05 Июня 2018 года, 19:20

РОССИЯ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Банки будут обязаны сообщать о снятии наличных с иностранных карт, если страна-эмитент находится в «зоне особого внимания». Список этих государств предстоит определять Росфинмониторингу. Такие нормы предусмотрены проектом поправок, который в понедельник одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Документ уже согласован с силовыми ведомствами и Центробанком, сообщают «Известия».

Проект, подготовленный Росфинмониторингом, вносит изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Поправки расширяют список операций, подлежащих обязательному контролю. Сейчас банки должны сообщать службе, например, об операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более трёх млн рублей. Теперь под контроль попадут и операции по снятию в России наличных с карт, выпущенных иностранными банками за границей.

Банки, в банкоматах или отделениях которых снимаются деньги с иностранной карты, будут обязаны в трёхдневный срок уведомить об этом Росфинмониторинг. В частности, указать сумму, дату и место совершения операции, номер платежной карты, информацию о владельце карты, полученную от иностранного банка, а также наименование иностранной кредитной организации.

Разработчики уверены, что новации никак не нарушат права граждан. По словам авторов, отправка данных о снятии наличных с иностранных карт в Росфинмониторинг не ограничивает право на совершение таких операций или получение выписок. Законопроект не вводит запретов, а потому не ущемляет гражданских прав, согласен с авторами инициативы и председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он подчеркнул, что пристальный интерес к той или иной стране не возникает на пустом месте.

«Сам по себе факт, что некое лицо пользуется карточкой, выпущенной в подобной «темной зоне», уже может быть подозрительным. Такие карты могут использоваться для финансирования террористических групп, в том числе мелких ячеек и автономно работающих исполнителей. Понятно, что террористической группе нет смысла открывать счет в российском банке и пользоваться его картой. Но карта иностранного государства снимает некоторые проблемы — например, позволяет скрыть источники финансирования», — пояснил Владимир Груздев.