На дороги Мурманска вышел новый троллейбус

05 Июня 2018 года, 17:24

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ - На маршруты Мурманска вышел новый троллейбус марки «Авангард». Низкий уровень пола позволяет быстрее осуществлять посадку и высадку пассажиров, а значит — увеличить среднюю скорость движения на маршруте. Он также оснащён откидной платформой для посадки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

В троллейбусе установлена система для зарядки мобильных устройств – четыре точки с usb-портами расположены в центральной и передней части салона. Это уже второй троллейбус в Мурманске, где есть возможность зарядить смартфон. Есть в новом троллейбусе и камеры.

«В качестве эксперимента, для выполнения требований транспортной безопасности была установлена система видеонаблюдения в салоне, – рассказал заместитель генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк. – Пять камер в режиме реального времени следят за водителем, дорогой и салоном троллейбуса. Информация записывается и при необходимости может быть предоставлена правоохранительным органам».

Рабочее место водителя снабжено планшетом, на котором отображается картинка с камер наблюдения, установленных в салоне.

В 2018 году АО «Электротранспорт» приобрело уже 2 транспортных средства, в ближайшее время будет закуплено еще несколько троллейбусов.

АГМ